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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 15:14 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元涌现买需，全线上扬

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* 澳元/美元下跌0.35%，欧元/美元下跌0.18%，美元/日圆上涨0.51%，新西兰元/美元下跌0.32%

* 美元/马币上涨0.45%，美元/印尼卢比上涨0.56%，美元/印度卢比上涨0.57%，10年期美债收益率报2.77%

* 中国改革蓝图即将见分晓，不宜期望过高

* 澳洲10月企业信心指数由高位下滑 (完)

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