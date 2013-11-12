全球商品：Ecom收购Armajaro商品贸易部门，可可及咖啡市场新势力浮现

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透纽约11月11日 - 总部位于伦敦的Armajaro Holdings Ltd将把大宗商品贸易部门出售给瑞士农产品贸易商Ecom Agroindustrial Corp Ltd，此举将产生一家全球最大的实货可可和咖啡交易公司，在这个利基市场（niche market）掀起波澜。
两家公司周一在声明中宣布此消息，多月来与数位有意买家之间的洽谈总算尘埃落定，而这也是一连串改变全球咖啡、可可及糖加工及贸易形式的最新一笔交易。
Armajaro联合创办人及大股东Richard Gower和Anthony Ward在15年来几度进军实货交易，这项协议终于为此画下句点。Anthony Ward创建公司后带领其成为全球最大的可可贸易商之一，他在可可期货方面的大胆交易为他赢得“巧克力手指”的封号。
Armajaro的该贸易部门在2012年9月止的会计年度，亏损750万美元且现金流为负值。
而对家族企业Ecom而言，买下Armajaro Trading可为其提供庞大的全球物流及仓储网络，有助于其在资本密集和高风险的可可及咖啡贸易中提高知名度。Ecom的创业根基可远溯至150年多前在西班牙的棉花贸易。
“这让我们在成为综合性软性大宗商品领导企业的道路上更进一步，”Ecom执行长Andrew Halle说。
与Armajaro联手之后，Ecom将在可可贸易方面与Archer Daniels Midland Co 、Cargill Inc 竞争，且在咖啡市场与Neumann Kaffee Gruppe相抗衡。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。