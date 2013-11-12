中国国企：国资委称“国企改革方案将在12日宣布”的报道不实

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透上海11月12日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会否认此前媒体报导称，有关国企改革方案将于12日十八届三中全会结束后宣布的报道不实。但国资委承诺，将尽快出台相关改革方案。
昨日晚间，国资委新闻中心网络处在其官方微博澄清称，媒体关于“国企改革方案将在明天(12日)宣布”、以及“允许民资最高持国企15%股权”的报道均不实。
“国资委将按照三中全会统一部署，尽快出台相关改革方案，但不是在明天（12日）宣布。”国资委新闻中心网络处官方微博称。
为期四天的中共十八届三中全会将于今日闭幕，是次讨论深化改革的议题或决定中国未来五至十年的政策方向，因而备受各界关注。
国资委副主任黄淑和10月曾强调，要“认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台，形成上下联动的改革局面。”（完） (发稿 罗晟; 审校 李文科/张喜良)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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