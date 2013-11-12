重发-台湾债市：公债殖利率收高，因亚洲盘美债走势偏空

(重发以删除文中的部分乱码) * 债券殖利率收高，美债后市偏空 * 明日10年增额券开始发行前交易，可能开在1.75%之上 * 台湾基本面不佳，殖利率弹高料吸引买盘 路透台北11月12日 - 台湾债市殖利率周二收高。交易员称，美国QE规模缩减时程可能提前的预期仍在发 酵，亚洲交易时段的美国指标10年公债殖利率 已突破2.75%，进一步弹升的机率颇大，因而带动台 债殖利率上扬。 由于明日10年增额券102/10R就要展开发行前交易，交易商保守地认为，若今晚美债表现不佳，开在1.75% 以上的机率不低。明日五年券102/11殖利率主要交投区间看在1.13-1.16%、10年增额券102/10R则在1.74-1.77 %。 “今日午后美债偏空，看样子应该会弹向2.85-2.90%。 ”一位银行交易员称。 另一证券商交易主管认为，若美国10年公债殖利率弹破2.75%，就会回到之前的2.75%-2.90%高档区间，届 时台债10年券殖利率也会朝向1.78%靠拢。 本地时间15:19，亚洲交易时段的美国指标10年公债殖利率报2.7774%，昨晚美债因公众假期休市。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +1.20 1.1470 1.1390-1.1479 165.5 10 102/10 +0.05 1.7375 1.7240-1.7375 11.0 债市交易员的目光，集中在美联储是否因良好的就业数据而提前实施缩减QE规模。预料近期台债走势可能 受美债影响而较为偏空。 “美债(殖利率)前天弹蛮凶的，最近不是弹完就修正，而是弹了再弹。 ”一票券商交易员说。 不过也有证券商交易主管认为，虽然台债短线气氛会受美债牵动，不过台湾基本面欠佳，且台股表现又弱 势，11月殖利率若有机会回测高档，反而是进场承接的机会。 “景气没那么乐观，现在只是受限于QE题材。 ”他说。 本周全球债市重要经济数据及事件包括：周二美国公布10月就业趋势指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯 薛拉柯塔及达拉斯联储总裁费希尔分别就货币政策战略及经济前景发表讲话；周三美国亚特兰大联储总裁洛克 哈特讲话；周四美国公布一周初请失业金人数、美国费城联储总裁普洛瑟就货币政策讲话及韩国央行举行货币 政策会议；周五美国公布11月纽约联储制造业指数及10月工业生产和制造业产出。 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.1500 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7375 5 102/11 1.1470 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)