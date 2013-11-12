《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月12日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透香港11月12日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:23时,1港元 =0.78579人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比价 元) 港元) 万科 8.81 13.05 0.86 深物业 7.68 6.30 1.55 南玻 8.90 6.30 1.80 深康佳 3.52 2.58 1.74 ST中华 4.19 1.56 3.42 ST中冠 9.10 4.58 2.53 深深宝 7.47 5.71 1.66 深华发 6.35 3.44 2.35 深赤湾 13.77 13.59 1.29 招商地产 22.50 20.98 1.36 特力 6.96 4.87 1.82 飞亚达 7.17 6.39 1.43 一致药业 37.18 33.60 1.41 深深房 3.85 2.86 1.71 ST盛润 6.12 5.20 1.50 深南电 3.94 2.58 1.94 深纺织 7.48 5.42 1.76 方大集团 5.38 2.90 2.36 深国商 19.01 12.21 1.98 深赛格 4.97 2.87 2.20 宝石 16.80 9.83 2.17 小天鹅 8.39 8.33 1.28 粤高速 2.85 2.47 1.47 晨鸣纸业 4.73 3.87 1.56 ST珠江 3.54 2.62 1.72 丽珠 36.03 33.88 1.35 美菱电器 3.82 3.83 1.27 大冷股份 8.12 6.05 1.71 粤电力 5.02 4.57 1.40 佛山照明 6.00 5.38 1.42 江铃汽车 19.72 23.01 1.09 沙隆达 10.08 6.89 1.86 苏常柴 6.13 4.45 1.75 威孚高科 25.89 24.10 1.37 古井贡酒 21.90 16.65 1.67 ST东海 4.99 4.08 1.56 长安汽车 11.24 14.39 0.99 京东方 2.11 1.82 1.48 鲁泰 8.60 9.41 1.16 本钢板材 3.01 2.44 1.57 张裕 29.61 26.58 1.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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