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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市卖超30亿韩元，连续七日卖超

路透首尔11月12日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超30亿韩元。连续七个交易日卖超，期间累计卖超6,220亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月12日 -3.0 35.3 -39.5

11月11日 -64.3 -9.4 91.5

11月 8日 -270.2 -90.2 207.9

11月 7日 -55.3 -116.0 176.5

11月 6日 -10.2 -106.5 112.8

11月 5日 -38.7 -151.4 199.2

11月 4日 -180.3 34.9 152.0

11月 1日 172.8 -77.4 -88.9

10月31日 -27.3 -228.9 240.5

10月30日 149.4 -67.2 -82.0

10月29日 124.5 -91.0 -33.4

10月28日 117.4 -31.6 -105.9

10月25日 12.3 -179.9 177.5

10月24日 117.5 -149.0 23.7

10月23日 592.0 -717.8 127.9

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本月以来 -449.3 -300.4 811.4

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今年以来 4,853.0 1,189.4 -4,224.7

---------------------------------------------(完)

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