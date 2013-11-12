《中国上海证交所A+B股股价对比表》--11月12日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透香港11月12日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.0926人民币C NY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比价 元) (美元) 仪电电子 4.16 0.408 1.67 市北高新 9.56 0.556 2.82 大众交通 6.07 0.637 1.56 永生投资 14.32 1.213 1.94 老凤祥 25.17 2.405 1.72 S中纺机 21.26 0.722 4.83 鼎立股份 10.5 0.632 2.73 氯碱化工 6.43 0.447 2.36 双钱股份 9.1 0.682 2.19 海立股份 6.25 0.539 1.90 浦东金桥 11 1.034 1.75 外高桥 38.29 2.361 2.66 ST联华 19.9 1.5 2.18 锦江投资 9.76 0.867 1.85 中路股份 12.35 0.763 2.66 金山开发 10.75 0.572 3.08 海欣股份 7.01 0.525 2.19 耀皮玻璃 5.62 0.496 1.86 大江股份 5.38 0.36 2.45 上柴股份 11.6 0.759 2.51 丹化科技 7.77 0.574 2.22 上海三毛 8.99 0.871 1.69 友谊股份 8.93 1.215 1.21 上工申贝 7.38 0.484 2.50 上海机电 15.44 1.487 1.70 宝信软件 23.92 1.858 2.11 上海物贸 10.04 0.626 2.63 自仪股份 6.04 0.56 1.77 上海普天 8.87 0.6 2.43 陆家嘴 17.96 1.625 1.81 华新水泥 11.87 1.42 1.37 锦江股份 14.51 1.438 1.66 鄂尔多斯 6.87 0.9 1.25 华电能源 2.68 0.3 1.47 SST天海 6.21 0.338 3.02 大名城 5.34 0.404 2.17 东方通信 5.15 0.452 1.87 黄山旅游 10.54 1.222 1.42 开开实业 9.43 0.694 2.23 海南航空 2.02 0.405 0.82 ST轻骑 3.73 0.307 1.99 振华重工 3.57 0.416 1.41 锦州港 4.04 0.397 1.67 九龙山 3.61 0.324 1.83 凌云股份 7.02 0.592 1.95 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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