《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月12日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透香港11月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价：(本地 时间16:09时，1港元=0.78574人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为-1.67%，高于上交易日收盘的-2.60%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价 (元) (港元) 工商银行 3.83 5.35 0.91 建设银行 4.34 5.97 0.93 中国银行 2.81 3.58 1.00 农业银行 2.55 3.71 0.87 招商银行 10.68 15.20 0.89 中信银行 4.05 4.23 1.22 交通银行 4.16 5.53 0.96 民生银行 8.94 8.73 1.30 中国人寿 14.07 20.95 0.85 中国平安 37.37 62.25 0.76 中国太保 17.28 27.55 0.80 中信证券 11.21 16.36 0.87 新华人寿 22.58 22.70 1.27 海通证券 10.38 11.02 1.20 华能国际 5.68 7.63 0.95 大唐发电 4.47 3.55 1.60 华电国际 3.28 3.42 1.22 中煤能源 5.17 4.71 1.40 中国神华 16.14 24.05 0.85 中国石油 7.77 8.71 1.14 兖州煤业 9.70 7.46 1.65 中国石化 4.76 6.43 0.94 上海石化 4.13 1.99 2.64 中海油服 23.66 22.70 1.33 仪征化纤 4.31 1.48 3.71 中国铝业 3.88 2.74 1.80 江西铜业 14.88 14.44 1.31 洛阳钼业 6.45 3.23 2.54 紫金矿业 2.43 1.76 1.76 马钢股份 1.74 1.99 1.11 鞍钢股份 3.00 4.64 0.82 重庆钢铁 2.70 1.15 2.99 海螺水泥 15.47 26.80 0.73 洛阳玻璃 4.88 1.41 4.40 北人股份 8.31 3.11 3.40 中联重科 5.59 7.16 0.99 金隅股份 6.35 5.62 1.44 中国国航 3.90 5.11 0.97 东方航空 2.72 2.59 1.34 南方航空 2.73 2.79 1.25 中国远洋 3.03 3.58 1.08 中海集运 2.40 1.91 1.60 中集集团 12.55 13.96 1.14 中海发展 4.16 4.52 1.17 宁沪高速 5.81 9.85 0.75 深高速 3.47 3.50 1.26 成渝高速 2.91 2.39 1.55 皖通高速 3.98 4.40 1.15 广深铁路 2.80 3.96 0.90 中国南车 5.06 6.96 0.93 中国交建 4.17 6.25 0.85 中国铁建 5.08 8.47 0.76 中国中铁 2.85 4.41 0.82 长城汽车 40.47 44.15 1.17 比亚迪 36.08 37.00 1.24 广汽集团 8.83 9.34 1.20 青岛啤酒 43.48 61.80 0.90 广州药业 28.38 27.85 1.30 新华制药 4.48 2.02 2.82 海信科龙 9.57 7.86 1.55 南京熊猫 7.43 3.57 2.65 晨鸣纸业 4.73 3.38 1.78 上海医药 13.47 16.44 1.04 中兴通讯 15.00 16.58 1.15 东方电气 11.15 13.18 1.08 潍柴动力 18.96 31.00 0.78 东北电气 2.39 0.92 3.31 广船国际 11.96 12.56 1.21 经纬纺机 8.29 4.95 2.13 昆明机床 4.56 1.96 2.96 一拖股份 10.15 5.80 2.23 北辰实业 2.85 1.74 2.08 创业环保 8.63 3.26 3.37 中国中冶 1.81 1.50 1.54 金风科技 7.72 7.24 1.36 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览 表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日 程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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