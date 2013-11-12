《汇市简讯》若英国CPI较预期疲软，英镑/美元可能跌向1.5900

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
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* 英国10月消费者物价指数(CPI)将于0930GMT公布，市场预估年增率2.5%，9月时为2.7%
* 若数据较预期疲软，将提振宽松派气势，可能打压英镑走势
* 欧洲盘初跌落1.5964美元(亚洲盘低点)后，在1.5950水准的买盘提供底部支撑
* 在1.5950下方据传有停止单(1.5949为11月5日低点)
* 1.6000料有卖单(周一曾触发1.6000下方停止单) (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。