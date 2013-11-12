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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 15:39 BJT

《汇市简讯》若英国CPI较预期疲软，英镑/美元可能跌向1.5900

0728GMT

* 英国10月消费者物价指数(CPI)将于0930GMT公布，市场预估年增率2.5%，9月时为2.7%

* 若数据较预期疲软，将提振宽松派气势，可能打压英镑走势

* 欧洲盘初跌落1.5964美元(亚洲盘低点)后，在1.5950水准的买盘提供底部支撑

* 在1.5950下方据传有停止单(1.5949为11月5日低点)

* 1.6000料有卖单(周一曾触发1.6000下方停止单) (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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