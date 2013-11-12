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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 15:58 BJT

中国债市：国债预发行第二期仍然惨淡，交易机制有待继续完善

路透上海11月12日 - 中国国债预发行 今日结束第二期的交易，不过交易情况继续惨淡，四个交易日成交总额不过7,900万元人民币，明显低于第一期的2.34亿的总成交。

此前上海证券交易所发布公告，于11月7日，8日，11日及12日，对本周三将招标发行的记账式附息国债（二十期）进行预发行交易，为10月10日启动预发行交易之后的第二期。

该预发行采用价格申报，基准价格为99.532元，今日收盘为98.180元。

不过四个交易日市场并不活跃，上周五甚至出现零成交。

“我们就是随行就市的参与一下，配合一下执行任务。”上海一位银行交易员表示。

从交易员的反馈来看，导致目前交易不活跃的原因，仍然在于交易机制的设置缺陷，未来尚待继续完善。

国债预发行有远期交易的性质，不过银行成员一贯在此类衍生投资上并不热衷，且近期市场收益率上升较快，作为持券大户，银行也没有动力在预发行市场上做空加剧下跌。

不过，交易机构近期在国债预发行市场上卖空套利的行为也受到限制，一方面表现为券商等机构多作为乙类承销团成员，卖空有当期计划发行量1.5%的限制，低于甲类成员6%的比例。

另外，则表现在乙类成员虽然更有套利本能，但国债承销有基本承销额的规定，乙类成员为了达标可能被迫需要在加权价位上投标，影响了在预发行上卖空，在投标上博边际套利的空间。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)

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