中国债市：国债预发行第二期仍然惨淡，交易机制有待继续完善

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透上海11月12日 - 中国国债预发行 今日结束第二期的交易，不过交易情况继续惨淡，四个交易日成交总额不过7,900万元人民币，明显低于第一期的2.34亿的总成交。
此前上海证券交易所发布公告，于11月7日，8日，11日及12日，对本周三将招标发行的记账式附息国债（二十期）进行预发行交易，为10月10日启动预发行交易之后的第二期。
该预发行采用价格申报，基准价格为99.532元，今日收盘为98.180元。
不过四个交易日市场并不活跃，上周五甚至出现零成交。
“我们就是随行就市的参与一下，配合一下执行任务。”上海一位银行交易员表示。
从交易员的反馈来看，导致目前交易不活跃的原因，仍然在于交易机制的设置缺陷，未来尚待继续完善。
国债预发行有远期交易的性质，不过银行成员一贯在此类衍生投资上并不热衷，且近期市场收益率上升较快，作为持券大户，银行也没有动力在预发行市场上做空加剧下跌。
不过，交易机构近期在国债预发行市场上卖空套利的行为也受到限制，一方面表现为券商等机构多作为乙类承销团成员，卖空有当期计划发行量1.5%的限制，低于甲类成员6%的比例。
另外，则表现在乙类成员虽然更有套利本能，但国债承销有基本承销额的规定，乙类成员为了达标可能被迫需要在加权价位上投标，影响了在预发行上卖空，在投标上博边际套利的空间。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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