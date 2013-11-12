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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 16:12 BJT

全球金市：金价触及1,300美元下方的三周半新低，FED政策前景平添疑虑

尽管近期公布的经济数据强劲，但许多分析师预计当前美联储暂将维持刺激措施，因美国政府在明年初还将面对另一次违约风险，美国财政前景依然充满不确定性。

Haitong International Research分析师Alexis Garatti称，“我们认为市场对美国近日的消息反应过度。”

Garatti补充称，“未来几日我们可能看到市场会修正预期。”其表示，若削减刺激措施推后，近期金价可能反弹。

0720GMT，现货金 跌0.2%至每盎司1,279.8美元。盘中稍早一度触及10月17日以来最低水准1,276.24美元。

现货银 跌1%至四周低位21.02美元。

周五金价跌破1,300美元，但未能吸引亚洲买家，因客户预计金价会继续走软。交易商称金价跌向1,200美元时，买家将陆续浮现。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1279.8 -3.02 -0.24 -23.57

现货银 21.15 -0.17 -0.8 -30.15

现货铂金 1432.75 4.51 0.32 -6.66

现货钯金 747.72 -3.72 -0.5 8.05

COMEX期金 1279.2 -1.9 -0.15 -23.67

COMEX期银 21.145 -0.137 -0.64 -30.24

汇率

欧元/美元 1.3387

美元指数 81.256

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 张若琪)

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