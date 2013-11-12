全球金市：金价触及1,300美元下方的三周半新低，FED政策前景平添疑虑

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
尽管近期公布的经济数据强劲，但许多分析师预计当前美联储暂将维持刺激措施，因美国政府在明年初还将面对另一次违约风险，美国财政前景依然充满不确定性。
Haitong International Research分析师Alexis Garatti称，“我们认为市场对美国近日的消息反应过度。”
Garatti补充称，“未来几日我们可能看到市场会修正预期。”其表示，若削减刺激措施推后，近期金价可能反弹。
0720GMT，现货金 跌0.2%至每盎司1,279.8美元。盘中稍早一度触及10月17日以来最低水准1,276.24美元。
现货银 跌1%至四周低位21.02美元。
周五金价跌破1,300美元，但未能吸引亚洲买家，因客户预计金价会继续走软。交易商称金价跌向1,200美元时，买家将陆续浮现。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1279.8 -3.02 -0.24 -23.57
现货银 21.15 -0.17 -0.8 -30.15
现货铂金 1432.75 4.51 0.32 -6.66
现货钯金 747.72 -3.72 -0.5 8.05
COMEX期金 1279.2 -1.9 -0.15 -23.67
COMEX期银 21.145 -0.137 -0.64 -30.24
汇率
欧元/美元 1.3387
美元指数 81.256
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 张若琪)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉