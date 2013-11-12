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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 16:13 BJT

日股业绩：三井住友金融上半财年净利跳增53%，提高全年获利预估

路透东京11月12日 - 日本三井住友金融集团(SMFG) 周二公布4-9月净利跳增53%，因日本股市上涨提高了该银行股票持仓的价值。

以资产计日本第三大银行SMFG称，4-9月净利为5,057亿日圆(51.0亿美元)，高于上年同期的3,310亿日圆。

该行并将全年度净利预估从5,800亿日圆调高至7,500亿日圆。Starmine SmartEstimate的预估为7,407亿日圆。

这份业绩报告符合该行上月所提的初步结果，当时该行就暗示上半财年净利可能远胜其5月发布的预测2,900亿日圆。(完) (编译 张若琪 审校 王翔琼/杜明霞)

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