《Saft专栏》欧洲央行和美联储的货币宽松政策造成风险叠加

如此宽松的货币政策持续时间这么久，也会积累其他类型的风险。其中之一就是政府误入安全假象中，由于债市状况让人失去了戒心，政府就推迟了亟需进行的改革。

美联储与争执不断的政党间的对手戏，就是一个很好的例子。美联除将政府关门作为不缩减刺激举措的理由之后，政客们或许会因为相信他们已经取得大展演技和推拖延宕的授权，而可以免受责难。

新兴市场也一样糟糕，未能好好把握美联储推迟缩减所获得的短暂喘息期。

“新兴市场之后实际上什么都没做，没能为缩减购债来临更好地做准备，如果更多投机性资本涌入这些市场，那么这些货币在面临急抛时将更为脆弱，”对冲基金SLJ Macro Partners经理人Stephen Jen在客户报告中称。