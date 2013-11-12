《Saft专栏》欧洲央行和美联储的货币宽松政策造成风险叠加

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
如此宽松的货币政策持续时间这么久，也会积累其他类型的风险。其中之一就是政府误入安全假象中，由于债市状况让人失去了戒心，政府就推迟了亟需进行的改革。
美联储与争执不断的政党间的对手戏，就是一个很好的例子。美联除将政府关门作为不缩减刺激举措的理由之后，政客们或许会因为相信他们已经取得大展演技和推拖延宕的授权，而可以免受责难。
新兴市场也一样糟糕，未能好好把握美联储推迟缩减所获得的短暂喘息期。
“新兴市场之后实际上什么都没做，没能为缩减购债来临更好地做准备，如果更多投机性资本涌入这些市场，那么这些货币在面临急抛时将更为脆弱，”对冲基金SLJ Macro Partners经理人Stephen Jen在客户报告中称。
换句话说，任何风险资产出现更大涨幅，预料接踵而至的将会是更大规模、也可能更为猛烈的抛售。(完) (译文审校 张明钧/隋芬)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。