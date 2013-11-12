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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 16:28 BJT

金属期市：伦铜从一周高位回落，市场等待中国三中全会会议结果

交易商也在关注美国政策方向。当叶伦本周面对参议员时，她料会为美国联邦储备理事会(美联储/FED)的超宽松货币政策做辩护。

“如果叶伦发表了强硬评论，或许可能导致铜价测试区间低端。若美元走强，暂时应会继续给铜价带来下行压力，”咨询公司Rivkin驻悉尼的分析师Tim Radford称。

0746GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.32%至每吨7,150美元；上日基本收平，但盘中一度触及一周来高位7,206.75美元。

上海期交所主力1月期铜合约 下滑0.41%，收报每吨51,390元人民币。

根据上海金属网，上海保税库铜溢价攀升5美元至190-205美元，反映铜需求小幅回升。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 张若琪)

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