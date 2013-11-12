中国债市：利率互换先跌后扬，午后农发行新债意外未招满打压信心

路透上海11月12日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二先跌后扬。早盘因资金利率下行，且央行低量逆回购提振市场信心，IRS一度追随现券收益率回吐前日部分涨幅；但午后农发行新债意外没有招满，IRS掉头向上，基本回到前日收盘附近。

市场人士并指出，债市目前整体信心较为脆弱，明日七年期续发国债招标继续受到关注。但总体来看，本周五将是例行存款准备金调整日，应有部分存准退回，且今年最后两个月，还有财政投放和外汇占款等支持，流动性应不会太过紧张。

“(IRS)早上整体回落了7-8个(基)点吧，但下午农发招的不好，市场又反弹了，基本回到了上日收盘附近。”北京一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员也表示，今日IRS先下后上，早盘主要是因为资金价格回落，且央行逆回购驰援信心，IRS回吐了部分前日涨幅，但午后农发行增发债意外未招满后，IRS随即扭头向上，“一些大行开始taken，又回到了昨天收盘的水平。”

业内人士周二透露，农发行下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值；三年债中标利率为5.36%，低于此前5.42%的预测均值。[CNY/CN DBT ISU]

虽然上周四中国央行公开市场暂停了14天逆回购操作，但本周二仍继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，今日以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改。

银行间市场周二隔夜至一个月期回购利率 全线低开，政策引导的意味浓厚，不过资金面尚未出现明显缓和。今日公开市场七天逆回购操作，虽然量不大，但仍有助于稳定市场情绪，加之年末财政资金投放高峰逐渐到来，短期资金面进一步收紧的可能性较小。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.2000/4.3000 4.2900/4.3775 4.4667/4.5475 4.6150/4.7100 4.6142/4.8967

上日 4.2275/4.3250 4.3800/4.4525 4.5400/4.6279 4.7400/4.8288 4.6884/4.9759

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0275/-0.0250 -0.0900/-0.0750 -0.0733/-0.0804 -0.1250/-0.1188 -0.0742/-0.0792

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。