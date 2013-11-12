中国债市：利率互换先跌后扬，午后农发行新债意外未招满打压信心

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透上海11月12日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二先跌后扬。早盘因资金利率下行，且央行低量逆回购提振市场信心，IRS一度追随现券收益率回吐前日部分涨幅；但午后农发行新债意外没有招满，IRS掉头向上，基本回到前日收盘附近。
市场人士并指出，债市目前整体信心较为脆弱，明日七年期续发国债招标继续受到关注。但总体来看，本周五将是例行存款准备金调整日，应有部分存准退回，且今年最后两个月，还有财政投放和外汇占款等支持，流动性应不会太过紧张。
“(IRS)早上整体回落了7-8个(基)点吧，但下午农发招的不好，市场又反弹了，基本回到了上日收盘附近。”北京一商业银行交易员称。
上海一商业银行交易员也表示，今日IRS先下后上，早盘主要是因为资金价格回落，且央行逆回购驰援信心，IRS回吐了部分前日涨幅，但午后农发行增发债意外未招满后，IRS随即扭头向上，“一些大行开始taken，又回到了昨天收盘的水平。”
业内人士周二透露，农发行下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值；三年债中标利率为5.36%，低于此前5.42%的预测均值。[CNY/CN DBT ISU]
虽然上周四中国央行公开市场暂停了14天逆回购操作，但本周二仍继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，今日以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改。
银行间市场周二隔夜至一个月期回购利率 全线低开，政策引导的意味浓厚，不过资金面尚未出现明显缓和。今日公开市场七天逆回购操作，虽然量不大，但仍有助于稳定市场情绪，加之年末财政资金投放高峰逐渐到来，短期资金面进一步收紧的可能性较小。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.2000/4.3000 4.2900/4.3775 4.4667/4.5475 4.6150/4.7100 4.6142/4.8967
上日 4.2275/4.3250 4.3800/4.4525 4.5400/4.6279 4.7400/4.8288 4.6884/4.9759
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变动 -0.0275/-0.0250 -0.0900/-0.0750 -0.0733/-0.0804 -0.1250/-0.1188 -0.0742/-0.0792
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.69亿元，较9月的1,586.49亿元增加不到一成。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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