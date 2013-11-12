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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 16:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌势再起之前先行盘整

路透11月12日 -

0831GMT

* 欧元兑美元在上周大跌后走势暂歇

* 欧洲央行立场拖累欧元/美元及交叉盘

* 上日的亚洲卖家据称在1.3350买回

* 100日移动均线切入在1.3350，进一步的防守水位在1.3300-10

* 1.3420上方至1.3450有相当大的卖盘

* 德国10月HICP下滑，整体通胀持稳。(完)

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