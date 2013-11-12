《汇市简讯》欧元/美元跌势再起之前先行盘整

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透11月12日 -
0831GMT
* 欧元兑美元在上周大跌后走势暂歇
* 欧洲央行立场拖累欧元/美元及交叉盘
* 上日的亚洲卖家据称在1.3350买回
* 100日移动均线切入在1.3350，进一步的防守水位在1.3300-10
* 1.3420上方至1.3450有相当大的卖盘
* 德国10月HICP下滑，整体通胀持稳。(完)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。