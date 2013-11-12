台湾汇市：台币连五贬收在一个半月低位，外资小幅汇出

* 台币连五贬至一个半月低位，出口商卖汇不多 * 台股反弹疲软，外资汇出 * 明日实质交易区间料29.55-29.65 路透台北11月12日 - 台币兑美元 周二连五日收贬，并创一个半月收盘低位。 汇银人士指出，尽管韩元 收盘小升，但外资调节部位小幅汇出；而出口商小幅进场， 也对一路走弱的台币帮助不大，台币最终收报于日低。 汇银人士指出，由市场交易情况推断，外资汇出的力道不算凶猛，且今日外资在股市仍 是小幅买超。但对照今日台币贬得快速且幅度较大，除了出口商暂且观望、抛汇不多之外， 央行今日在市场也未出手缓和台币的贬势，都令台币走疲。 〞今天(实质交易)贬不少，奇怪的是央行也没有挡，就让美元上去了。〞一家外资银行 交易人士表示。交易员预料，明日台币实质交投区间或落在29.55-29.65，但交易区间可能 由29.4附近上移至29.5-29.7。 台币兑美元今日收报29.636，微跌1.1分，此前收盘低位为9月30日的29.670。 另外一家本地汇银人士指出，央行并未没有出手卖美元缓和台币贬势，倒和外资一路买 汇，使台币走势异常疲弱，收在今日的最低位。 〞央行这么做，多少也回应了大型出口商先前大声对央行喊话要央行汇率贬值的期待， 〞汇银人士表示。此外，大型汇银人士也指出，上日出口商见台币贬破29.5区间之后，抛汇 意愿颇浓，相对今天出口商则是安静许多，因对未来台币汇价看贬。 今日台币实质交易区间在29.51-29.58，上日主要成交区间在29.450-29.510；韩元KRW =KFTC今日收在1,071.4，上日收在1,072.5。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日差距 不大；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.575/29.585，上日尾盘收29.500。 台股 周二收盘小升，但仍在季线约8,200点以下，且升幅逊于日、韩股市。证交 所周二资料显示，外资及陆资在台股买超19.74亿台币，转卖为买。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.636 29.625 29.482-29.636 29.625 6.60 7.64 元太外汇经纪公司 29.610 29.595 29.508-29.610 29.519 2.99 3.15 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.005 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.165/-0.140 (完)