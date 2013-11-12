欧洲经济：欧洲央行管委诺沃特尼称担心经济停滞，而非通胀

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透维也纳11月12日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二指出，比起物价快速上升，经济停滞是欧元区面临的更大风险。
欧洲央行上周四将主要再融资利率降至0.25%纪录低位，因欧元区10月通胀率仅0.7%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。
“并非通胀构成危险，经济停滞才是真正的危险，”诺沃特尼在Pioneer Investments主办的活动上表示。
诺沃特尼表示，管理委员会并没有南北两派分裂。路透周四报导，以德国央行总裁魏德曼为首，约四分之一的央行决策官员反对周四降息决定。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。