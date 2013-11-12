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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 17:18 BJT

欧洲经济：欧洲央行管委诺沃特尼称担心经济停滞，而非通胀

路透维也纳11月12日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二指出，比起物价快速上升，经济停滞是欧元区面临的更大风险。

欧洲央行上周四将主要再融资利率降至0.25%纪录低位，因欧元区10月通胀率仅0.7%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。

“并非通胀构成危险，经济停滞才是真正的危险，”诺沃特尼在Pioneer Investments主办的活动上表示。

诺沃特尼表示，管理委员会并没有南北两派分裂。路透周四报导，以德国央行总裁魏德曼为首，约四分之一的央行决策官员反对周四降息决定。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)

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