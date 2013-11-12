台湾货币市场：11月13日及本提存期资金预期变化一览表

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透台北11月13日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期466亿台币。
--90甲8期公债付息19.375亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)4,611亿台币 ：
11/14 398.00亿台币
11/15 656.85亿台币
11/18 6,798.70亿台币
11/19 4,218.00亿台币
11/20 1,654.20亿台币
11/21 4,027.90亿台币
11/22 914.70亿台币
11/25 2,006.00亿台币
11/26 836.50亿台币
11/27 569.00亿台币
11/28 3,323.85亿台币
11/29 3,628.60亿台币
12/02 3,998.20亿台币
12/03 1,580.50亿台币
--公债还本付息59.7375亿台币
11/14 89甲13期付息17.7375亿台币
11/16 94甲8期付息6.00亿台币
11/16 96甲7期付息9.00亿台币
11/18 93甲9期付息10.50亿台币
11/24 88甲2期付息16.50亿台币
--国库券到期偿还298.50亿台币
12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。
--11/29：发行财102-14期182天期国库券，金额300亿台币，28日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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