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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 17:10 BJT

路透基点：远洋地产贷款案目前已获逾1亿美元承贷--RLPC

路透香港11月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，超过五家银行加入远洋地产控股有限公司的1.70-2.20亿美元三年期贷款案，目前为止承诺金额超过1亿美元。

本案预定12月结案。

先前已报导，兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行。

这笔无担保分期贷款有两年的宽限期，贷款利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。

银行可以分三个层次加入贷款：承贷3,000万美元或更多的银行，前端费为80基点，获牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，前端费为65基点，获主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，前端费为55基点，获安排行头衔。

所筹资金将用于支付股息和再融资。

今年8月份，远洋地产完成了4.10亿美元的五年期融资，综合收益约为360个基点。

在香港上市的远洋地产主要业务是在中国开发中高端住宅、办公楼和零售物业。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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