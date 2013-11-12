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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 17:24 BJT

全球贵金属：11月11日SPDR黄金持仓量不变，iShares白银持仓量下跌0.51%

路透11月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量较上周五下降0.51%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 27,920,500.5 11月11日 27,920,500.5 11月8日 0.0 0.00%

iShares 335,776,562.9 11月11日 337,510,405.7 11月8日 -1,733,842.8 -0.51%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 高琦)

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