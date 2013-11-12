版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 17:21 BJT

香港个股：兴业太阳能寻求配售新股筹资高至2.7亿港元--销售文件

路透香港11月12日 - 据路透周二获得的销售文件显示，于中国从事可再生能源系统供应的兴业太阳能 寻求配售新股筹资高至2.7亿港元。

文件显示，兴业太阳能以先旧后新方式，按每股7.98-8.29港元，配售3,200万股股份，筹资2.55-2.65亿港元，主要用作营运资金。

配售价较该股周二收市价8.82港元，折让6.0-9.5%。该股今天收升0.68%。

中银国际负责是次配售安排。

近期太阳能板块造好，因中国国家能源局此前公布要求在不出现弃光限电的情况下，2014年光伏发电的建设规模较今年提高两成，达到12吉瓦。 （完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐