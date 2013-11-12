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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 17:25 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收跌，谨慎期待十八届三中全会政策方向

* 人民币即期微幅收跌
    * 中间价则小幅上升
    * 市场等待十八届三中全会公报，交投谨慎
    * 短期内或在6.09元阻力关口前盘整

 (新增收盘报价)
    路透北京11月12日 - 人民币兑美元即期 周二微幅收跌。中共十八届三中全
会今日闭幕，但公报尚未出炉，市场交投因此相当谨慎，期待此次会议可能的政策指引。交
易人士表示，整体成交意愿不高，价格在6.09上方窄幅波动，市场观望心态较重。
    
　　“市场预期比较谨慎，导致结汇盘本周也未放量。” 一外资银行交易员表示，短期人
民币料将继续走稳，因市场仍在观望政策消息面的信号指引。
    
    举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会今天闭幕，会后出炉的公报等文件将勾勒中国
未来深化改革的重点和路线图。
       
    交易人士指出，从盘面交投来看，结汇盘仍较多，但近日人民币即期再次升至6.09元时
，都遇到大行购汇构成阻力，维稳意图明显，这也使市场更加谨慎。
    
    但上述外资交易员则提到，欧美圣诞假期的出口订单带来的较大结汇压力仍会继续增加
，后期人民币仍有突破6.08元的可能性。
        
    美元全线上扬，兑日圆触及一个月高位，因美国公债收益率上升以及市场愈发预期美联
储将很快削减货币刺激措施。 
 
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBOC
 >，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                    
 在岸市场人民币兑美元              今日           上日       升贬
     即期成交价格                 6.0919         6.0913     -0.01%
           中间价                 6.1360         6.1390      0.05%
     成交额                      146亿美元                     
                                                               
   日内相对于中间价最大波幅  0.74% (上限±1%)     日高       日低
         日内波动幅度(pips)         29           6.0907     6.0936
     2013年来即期升贬值幅度        2.27%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<C         568                        
                 NY1Y=CFXS>                                
                                                               
 离岸人民币市场,北京时间17:        今日            上日        
 19                                                        
      1年期NDF                   6.1560/90       6.1560        
              CNH即期            6.0791/01       6.0777        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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