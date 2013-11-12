更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收跌，谨慎期待十八届三中全会政策方向

* 人民币即期微幅收跌 * 中间价则小幅上升 * 市场等待十八届三中全会公报，交投谨慎 * 短期内或在6.09元阻力关口前盘整 (新增收盘报价) 路透北京11月12日 - 人民币兑美元即期 周二微幅收跌。中共十八届三中全 会今日闭幕，但公报尚未出炉，市场交投因此相当谨慎，期待此次会议可能的政策指引。交 易人士表示，整体成交意愿不高，价格在6.09上方窄幅波动，市场观望心态较重。 “市场预期比较谨慎，导致结汇盘本周也未放量。” 一外资银行交易员表示，短期人 民币料将继续走稳，因市场仍在观望政策消息面的信号指引。 举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会今天闭幕，会后出炉的公报等文件将勾勒中国 未来深化改革的重点和路线图。 交易人士指出，从盘面交投来看，结汇盘仍较多，但近日人民币即期再次升至6.09元时 ，都遇到大行购汇构成阻力，维稳意图明显，这也使市场更加谨慎。 但上述外资交易员则提到，欧美圣诞假期的出口订单带来的较大结汇压力仍会继续增加 ，后期人民币仍有突破6.08元的可能性。 美元全线上扬，兑日圆触及一个月高位，因美国公债收益率上升以及市场愈发预期美联 储将很快削减货币刺激措施。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBOC >，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0919 6.0913 -0.01% 中间价 6.1360 6.1390 0.05% 成交额 146亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 29 6.0907 6.0936 2013年来即期升贬值幅度 2.27% 1年期美元/人民币掉期升水<C 568 NY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17: 今日 上日 19 1年期NDF 6.1560/90 6.1560 CNH即期 6.0791/01 6.0777 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)