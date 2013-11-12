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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 17:33 BJT

《全球汇市》美元兑日圆接近100,因美债收益率上升和美联储退出预期

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3375    1.3406     -0.23     +1.37    1.3194
 美元/日圆                      99.69     99.15     +0.54    +14.93     86.74
 欧元/日圆                     133.34    132.90     +0.33    +16.51    114.45
 美元/瑞郎                     0.9213    0.9192     +0.23     +0.63    0.9155
 英镑/美元                     1.5915    1.5988     -0.46     -2.07    1.6251
 美元/加元                     1.0502    1.0475     +0.26     +5.86    0.9921
 澳元/美元                     0.9328    0.9358     -0.32    -10.25    1.0393
 新西兰元/美                   0.8229    0.8249     -0.24     -0.65    0.8283
 元                                                                  
 欧元/瑞郎                     1.2325    1.2325     +0.00     +2.07    1.2075
 欧元/英镑                     0.8402    0.8386     +0.19     +3.55    0.8114
 欧元/瑞典克                   8.8804    8.7949     +0.97     +3.53    8.5777
 朗                                                                  
 美元/挪威克                   6.2022    6.1424     +0.97    +11.49    5.5630
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 隋芬)

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