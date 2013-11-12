更新版 1-新债招标：中国农发三年增发债未招满，需求被分流利率再创新高

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 三年增发品种未招满，中标收益率远高于预期
* 债市早已孱弱不堪，上午国开债有分流短债需求
* 三年新发品种利率则低于预期，投标倍数1.91倍 (新增市场评论和更多背景)
路透北京11月12日 - 中国农业发展银行周二招标的两期固息债表现各异，三年增发品种未招满，中标收益率远高预期，三年新发债利率则低于预期。市场人士表示，债市早已孱弱不堪，该期增发债标的流动性本就一般，加之上午国开债对需求的分流，其收益率再创历史新高也就不足为奇。
业内人士稍早透露，农发行下午招标的两期固息债中，三年增发品种(剩余期限1.01年)计划发行80亿元人民币，实际发行71.7亿元；中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值；三年固息品种中标利率为5.36%，低于此前5.42%的预测均值，投标倍数为1.91倍。
“农发(增发)债生不逢时，命运多舛，上午有人吸引了下火力，把本来就不多的需求搜刮得差不多了，”北京一国有大行投资交易员称。
华东地区一银行交易员则表示，三年增发债标的是老券，流动性太差，故吸引力一般。
国开行 周二上午招标的两期债中标结果虽低于预期，但双双落在稍早公布的招标区间上限，其中一年增发债中标收益率创同类政策性金融债有史以来新高。交易员指出，今日小量逆回购稍缓解投资者悲观情绪，但因近期一级发行依然密集，新债需求仍弱。
北京另一银行交易员则表示，纵是老券流动性一般，但一年期政金债5%以上的收益已不低。不过，现实的情况是，“收益率往上看不到顶，得不到任何实质支撑，怎么往上走都不奇怪。”
首日上市的华能国际 一年期短融041354065券 ，票面利率也只有5.25%。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一年和三年期品种最新报在5.0338%和5.3749%。
二级市场上，剩余期限0.96年的农发行固息债130428 最新报价对应收益率为5.35%/5.08%，上日尾盘为5.09%/4.95%；剩余期限2.91年的农发行固息债130423 最新成交对应收益率为5.4%，上日尾盘为5.44%。
今日新债具体条款如下：
第30期 第31期
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招标金额 至多80亿元 至多100亿元
期限/计息方式 三年固息 三年固息
(2011年第18期增发)
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月14日/2012-11-17 11月18日
发行期 11月13日-11月14日 11月13日-11月18日
上市日 11月20日 11月22日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.05%
-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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