中国债市：现券收益率先跌后升，农发新债流标令市场抛压再起

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透上海11月12日 - 中国银行间债市周二现券收益率先跌后升，收益率维持高位且部分期限品种曲线倒挂明显。市场人士表示，央行逆回购少量操作虽令现券市场“绝望”情绪暂时获得一丝安慰，但午后一期农发债流标，市场情绪再度陷入恐慌性抛压之中，收益率随后再度上扬。
他们并认为，逆回购导致收益率回调只是暂时现象，目前现券杀跌氛围弥漫，市场交投情绪愈发谨慎，买气寥寥。
“早上各品种都在下，下午则各品种都在上，一级发行形成二级更明确的市场定价，整体看好像比昨天略低一点点，大概1-2bp。”华东一银行交易员称。
他进一步指出，市场买盘力量还是极其稀少，下午农发债一年期流标，市场情绪马上就扭转了,“上午tkn（买盘）的马上全变gvn（卖盘）了。“
业内人士周二透露，中国农业发展银行下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值；三年债中标利率为5.36%，低于此前5.42%的预测均值。
华南另一银行交易员认为，上午市场的短暂回调可持续性不强，因为没有利好消息出台，收益率要下的话要有利好消息，或资金面走宽、基本面低于预期、政策上有对债市利好政策等，目前来看希望并不大。
对于现券短端和长端收益率曲线倒挂现象，华北一银行交易员表示，短期品种收益率上行幅度更大，表明市场对资金面预期很不乐观，而曲线修复压力下，未来长端收益率上行的动力仍旧不小。
虽然上周四中国央行公开市场暂停了14天逆回购操作，但本周二仍继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，今日以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改。
国债期货市场周二止跌为升，成交量较上日进一步放大。其中五年期主力合约 收报92.096元人民币，较上日结算价涨0.35元，或0.38%，成交5,568手。
剩余期限约6.2年的固息国债130003券 最新成交在4.47%，上日尾盘为4.4500%。剩余期限约9.8年的固息国债130018券 最新成交在4.4150%，上日尾盘为4.3900%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.3429 3.5989
上日 3.6196 3.8209
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.9340/3.8580
国债参考率报价 3.9630/3.9070
金融债参考率报价 4.7738/4.7100(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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