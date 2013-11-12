中国债市：现券收益率先跌后升，农发新债流标令市场抛压再起

路透上海11月12日 - 中国银行间债市周二现券收益率先跌后升，收益率维持高位且部分期限品种曲线倒挂明显。市场人士表示，央行逆回购少量操作虽令现券市场“绝望”情绪暂时获得一丝安慰，但午后一期农发债流标，市场情绪再度陷入恐慌性抛压之中，收益率随后再度上扬。

他们并认为，逆回购导致收益率回调只是暂时现象，目前现券杀跌氛围弥漫，市场交投情绪愈发谨慎，买气寥寥。

“早上各品种都在下，下午则各品种都在上，一级发行形成二级更明确的市场定价，整体看好像比昨天略低一点点，大概1-2bp。”华东一银行交易员称。

他进一步指出，市场买盘力量还是极其稀少，下午农发债一年期流标，市场情绪马上就扭转了,“上午tkn（买盘）的马上全变gvn（卖盘）了。“

业内人士周二透露，中国农业发展银行下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值；三年债中标利率为5.36%，低于此前5.42%的预测均值。

华南另一银行交易员认为，上午市场的短暂回调可持续性不强，因为没有利好消息出台，收益率要下的话要有利好消息，或资金面走宽、基本面低于预期、政策上有对债市利好政策等，目前来看希望并不大。

对于现券短端和长端收益率曲线倒挂现象，华北一银行交易员表示，短期品种收益率上行幅度更大，表明市场对资金面预期很不乐观，而曲线修复压力下，未来长端收益率上行的动力仍旧不小。

虽然上周四中国央行公开市场暂停了14天逆回购操作，但本周二仍继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，今日以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改。

国债期货市场周二止跌为升，成交量较上日进一步放大。其中五年期主力合约 收报92.096元人民币，较上日结算价涨0.35元，或0.38%，成交5,568手。

剩余期限约6.2年的固息国债130003券 最新成交在4.47%，上日尾盘为4.4500%。剩余期限约9.8年的固息国债130018券 最新成交在4.4150%，上日尾盘为4.3900%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.3429 3.5989

上日 3.6196 3.8209

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.9340/3.8580

国债参考率报价 3.9630/3.9070

金融债参考率报价 4.7738/4.7100(完)

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