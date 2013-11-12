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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 17:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，日圆贬值利好沪胶跌势抵销

中国将在周二公布未来10年的改革方案。“在中国发表政策决定之前，市场上有些谨慎观望情绪，”一位交易商匿名表示。

上海期交所主力5月橡胶合约 下跌1%，报每吨19,260元人民币。

新加坡SICOM交易所12月期胶合约 最新报每公斤230.50美分，下跌0.2美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 田建华/艾茂林)

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