英国金融市场：通胀数据较预期疲软，英镑应声走贬英债上扬

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透伦敦11月12日 - 英镑兑美元周二跌至两个月低点，英债期货劲扬，稍早公布的英国10月通胀率下滑幅度大于预期，短期内英国央行收紧货币政策的预期心理因而降温。
通胀数据公布后，英镑兑美元 跌至1.5854美元，公布前为1.5920。英镑日内下跌0.8%，触及9月13日以来低位。
欧元/英镑 升至一周高位0.84375英镑，公布前为0.8401。
12月英债期货 逆转盘初跌势，升至109.59，日内上涨18个跳动点。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。