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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 17:49 BJT

英国金融市场：通胀数据较预期疲软，英镑应声走贬英债上扬

路透伦敦11月12日 - 英镑兑美元周二跌至两个月低点，英债期货劲扬，稍早公布的英国10月通胀率下滑幅度大于预期，短期内英国央行收紧货币政策的预期心理因而降温。

通胀数据公布后，英镑兑美元 跌至1.5854美元，公布前为1.5920。英镑日内下跌0.8%，触及9月13日以来低位。

欧元/英镑 升至一周高位0.84375英镑，公布前为0.8401。

12月英债期货 逆转盘初跌势，升至109.59，日内上涨18个跳动点。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)

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