版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 17:50 BJT

香港个股：光大控股旗下资产管理业务分支获得RQFII资格

路透香港11月12日 - 中国金融控股企业--光大控股 周二公布，旗下中国光大资产管理有限公司获得中国证监会批出人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格。

光大控股在一份声明中称，这是公司继旗下机构成功获得合格境外机构投资者（QFII）和合格境外有限合伙人（QFLP）额度，以及发行合格境内机构投资者（QDII）产品后，获得的又一个跨境业务资质。

光大控股同时是光大银行 和光大证券 的股东。

RQFII是目前境外人民币回流内地的主要机制，这使合资格的机构可以通过发行公众或私募基金，将在境外募集的人民币资金汇回内地，直接投资于内地的债券及股票市场。

RQFII计划在2011年12月开始实施。在过往，只有中国基金及证券公司的香港附属公司方可获准参与RQFII计划。在今年3月，中国证监会宣布扩大RQFII，并准许中资银行及保险公司的香港附属公司，以及在香港注册及主要经营地位于香港的金融机构参与计划。

截至10月30日，中国已批准RQFII为47家，获批额度共计1,396亿元人民币。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐