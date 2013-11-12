香港个股：光大控股旗下资产管理业务分支获得RQFII资格

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透香港11月12日 - 中国金融控股企业--光大控股 周二公布，旗下中国光大资产管理有限公司获得中国证监会批出人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格。
光大控股在一份声明中称，这是公司继旗下机构成功获得合格境外机构投资者（QFII）和合格境外有限合伙人（QFLP）额度，以及发行合格境内机构投资者（QDII）产品后，获得的又一个跨境业务资质。
光大控股同时是光大银行 和光大证券 的股东。
RQFII是目前境外人民币回流内地的主要机制，这使合资格的机构可以通过发行公众或私募基金，将在境外募集的人民币资金汇回内地，直接投资于内地的债券及股票市场。
RQFII计划在2011年12月开始实施。在过往，只有中国基金及证券公司的香港附属公司方可获准参与RQFII计划。在今年3月，中国证监会宣布扩大RQFII，并准许中资银行及保险公司的香港附属公司，以及在香港注册及主要经营地位于香港的金融机构参与计划。
截至10月30日，中国已批准RQFII为47家，获批额度共计1,396亿元人民币。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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