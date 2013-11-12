欧元债市：德债追随美债下滑，美联储QE退场预期打压债市

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
德债期货 最新报140.73，下滑28个跳动点。十年期德国公债收益率 上升2.4个基点，报1.78%。美国十年期公债收益率在欧洲时段上升3.5个基点，报2.78%。
“美债交投沉重，欧债表现就此领先...不过，我们也认为上周ECB的讲话对欧债提供了支撑。”一位交易员说道，“我们预期欧债表现将优于美债，不过如果美债收益率升到3%，德债收益率也不可能逆势下滑。”
其它欧元区国家的公债也大都微幅走低。（完）
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 田建华)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选