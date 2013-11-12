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债券 | 2013年 11月 12日 星期二 17:49 BJT

欧元债市：德债追随美债下滑，美联储QE退场预期打压债市

德债期货 最新报140.73，下滑28个跳动点。十年期德国公债收益率 上升2.4个基点，报1.78%。美国十年期公债收益率在欧洲时段上升3.5个基点，报2.78%。

“美债交投沉重，欧债表现就此领先...不过，我们也认为上周ECB的讲话对欧债提供了支撑。”一位交易员说道，“我们预期欧债表现将优于美债，不过如果美债收益率升到3%，德债收益率也不可能逆势下滑。”

其它欧元区国家的公债也大都微幅走低。（完）

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 田建华)

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