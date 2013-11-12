中国经济：成立全面深化改革领导小组，经济体制改革是重点--三中全会公报

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京11月12日 - 举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会周二闭幕，会议勾勒了中国未来深化改革的重点和路线图。会议公报称，中央成立全面深化改革领导小组，经济体制改革是全面深化改革的重点。
新华视点引用三中全会公报称，全面深化改革领导小组负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。
公报表示，到2020年，要在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟更加定型。
经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。
公报称，中国财税改革要完善立法，改革预算管理体制；要建设城乡统一用地市场，促进城乡要素平等交换。
公报还称，设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。
国家统计局最新公布的10月宏观经济数据显示，中国经济维持趋稳向好势头，这为步入深水区的中国改革营造了良好环境。(完) (发稿 北京中文新闻部; 审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。