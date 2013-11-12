中国经济：成立全面深化改革领导小组，经济体制改革是重点--三中全会公报

路透北京11月12日 - 举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会周二闭幕，会议勾勒了中国未来深化改革的重点和路线图。会议公报称，中央成立全面深化改革领导小组，经济体制改革是全面深化改革的重点。

新华视点引用三中全会公报称，全面深化改革领导小组负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。

公报表示，到2020年，要在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟更加定型。

经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

公报称，中国财税改革要完善立法，改革预算管理体制；要建设城乡统一用地市场，促进城乡要素平等交换。

公报还称，设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。