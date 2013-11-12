版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 19:01 BJT

基金观点：明年中港股市表现较好，偏好新能源、赌业等股份--德盛安联

路透香港11月12日 - 德盛安联资产管理周二称，预料明年中港股市比今年会有较好表现，惟仍会跑输成熟市场股市；而该行偏好新能源、旅游、汽车及赌业股。

今年以来，香港恒生指数 累计升1.8%，远远落后于欧美股市逾两成的升幅。中国沪综指 则跌逾6%。

德盛安联亚太区首席投资总监陈致强在记者会上称，债券息率仍有上升压力，在此情况下资金将继续由债券流向股票，而中港股票估值处于较低水平，因而吸引资金流入，带动明年中港股市比今年有较好表现，不过由于中国经济增速放缓，中港股市的表现仍将落后于欧美等成熟市场股市。

“从估值来看，包括A股和H股在内的中国股份，现水平为长线投资者带来投资机会。不过由于投资气氛不定，预期市况在短期内仍会波动。”他说。

他并称，近期人民币走强主要受投资者套戥活动有关，由于目前没有迹象显示利差将会收窄，故预料人民币会继续升值。

德盛安联相信，中国的经济以温和的速度稳步复苏，为了达到长远的持续增长，一连串重整经济的改革在难免。

陈致强称，长远而言，中国的经济增长模式由出口导向转型至内需拉动，而德盛安联看好中港市场的新能源、旅游业、汽车及赌业股。此外，有涉足已发展市场的企业亦为投资者带来投资良机。

德盛安联为安联集团旗下的资产管理分支﹐其团队偏布全球19个市场，截至2013年6月底止其管理资产总值逾3,140亿欧元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐