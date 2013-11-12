基金观点：明年中港股市表现较好，偏好新能源、赌业等股份--德盛安联

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透香港11月12日 - 德盛安联资产管理周二称，预料明年中港股市比今年会有较好表现，惟仍会跑输成熟市场股市；而该行偏好新能源、旅游、汽车及赌业股。
今年以来，香港恒生指数 累计升1.8%，远远落后于欧美股市逾两成的升幅。中国沪综指 则跌逾6%。
德盛安联亚太区首席投资总监陈致强在记者会上称，债券息率仍有上升压力，在此情况下资金将继续由债券流向股票，而中港股票估值处于较低水平，因而吸引资金流入，带动明年中港股市比今年有较好表现，不过由于中国经济增速放缓，中港股市的表现仍将落后于欧美等成熟市场股市。
“从估值来看，包括A股和H股在内的中国股份，现水平为长线投资者带来投资机会。不过由于投资气氛不定，预期市况在短期内仍会波动。”他说。
他并称，近期人民币走强主要受投资者套戥活动有关，由于目前没有迹象显示利差将会收窄，故预料人民币会继续升值。
德盛安联相信，中国的经济以温和的速度稳步复苏，为了达到长远的持续增长，一连串重整经济的改革在难免。
陈致强称，长远而言，中国的经济增长模式由出口导向转型至内需拉动，而德盛安联看好中港市场的新能源、旅游业、汽车及赌业股。此外，有涉足已发展市场的企业亦为投资者带来投资良机。
德盛安联为安联集团旗下的资产管理分支﹐其团队偏布全球19个市场，截至2013年6月底止其管理资产总值逾3,140亿欧元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选