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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 18:00 BJT

路透基点：重庆机场获得180亿元人民币融资

路透香港11月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称重庆机场已经为江北机场扩建项目融资180亿元人民币，期限为25年。

消息人士称，中国建设银行是牵头行，中国农业银行、中国银行、民生银行、中国工商银行以及上海浦东发展银行都有参与。

一消息人士称，该贷款支付的利息为中国人民银行基金利率的95%，而非此前报导的90%。

本月资金将到账。

一如此前报导，贷款资金将用于建设一个新航站楼、一处转运中心以及第三条机场跑道。

国内媒体报导称，该项目在2011年底破土动工，总投资额为261亿元，将在2015年完工。届时重庆机场年运力将为4,500万人次和55万吨货物。

重庆机场是首都机场子公司。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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