重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.42%，有望创九年新高

* 招标品种：财政部七年期续发国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(13日)10:35-11:35

* 受访人数：10位(银行和券商）

* 预测区间：4.35%-4.48%

* 预测均值：4.42%

路透北京11月12日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期国债。路透调查显示，机构对未来政策面走向心态谨慎，且现券整体弱势依旧的情况下，预期明日续发国债的需求比较一般，中标收益率预测均值落在4.42%，有望创下自2004年11月来的新高。

不过也有受访业内人士提到，当前债券收益率不断攀升至阶段新高后，不排除有部分投资户或试探性地介入。

“七年的发行量比较大，虽然是配着预发行和国债期货，关注度可能比较高，可我觉得这对需求没有什么太大帮助。”一大型银行交易员称，上午现券的收益率有所回落，但随后又有反弹，感觉就是易上难下。

她预计，明日续发国债的中标收益率将在4.4%的上方。

据路透统计，相比其他关键期限的国债发行，今年七年期国债供给量相对偏多，而在明日续发国债招标后，依据财政部此前的计划，12月11日还将进行一期该期限国债的发行。

国信证券最新报告指出，当前市场有一定观望气氛，机构对未来政策面感到不明朗，加之本周利率债发行规模较大，且资金利率的走低打压了部分出资意愿，以上因素均可能对明日新债产生不利影响。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在4.4102%。标的券--剩余期限约6.93年的固息国债130020券最新成交对应收益率 在4.3583%。

上海证券交易所于11月7日-12日，对本周三将招标发行的记账式附息国债（20期）进行预发行交易。截止周二收盘，第二期七年期国债预发行 收报98.18元。

本周因发行压力过猛，曾一度被业内人士戏称为“超级供给周”。而不佳的市况，促部分发行人不得不调整发行计划或取消发行。不过即便如此，一级弱势仍未改观。农业发展银行今日下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未能招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值。

明日国债为今年第20期国债的第一次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

原发行部分当日停止交易一天。11月14日至11月18日进行分销；11月20日起与原发行部分合并上市交易。