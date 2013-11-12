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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 17:57 BJT

中国煤炭：10月煤炭进口量2,437万吨，环比减少5.3%--行业网站

路透上海11月12日 - 中国煤炭运销协会旗下的中国煤炭市场网周二援引海关统计称，今年10月中国煤炭进口量(含褐煤)为2,437万吨，较9月下降5.3%，同比增长14.2%。

刊登在该网站的分析称，10月中国国庆节长假期间下游企业及贸易商放假，部分电厂表现机组趁机安排检修；此外由于天气变凉，下游企业工业用电不旺，居民用电也逐渐下滑，电厂对于现货进口煤的采购需求大减。而前期电厂补库存后没有明显的冬储计划，亦抑制了进口商的采购需求。

该统计未列出按煤种细分的进口数据，中国海关将于本月稍晚公布详细的进出口数据。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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