全球能源：美国将于2016年为全球最大产油国--IEA全球能源展望

“页岩油对于美国和对全世界都是很好的事，只不过需求是在亚洲，”Birol称，“需求首先是中国拉动，2020之后将靠印度，因此亚洲需求增长将需要中东的石油。”

IEA称，2030年前后中国预计会赶超美国成为全球最大的石油消费国。

在2020年之后，印度预计会成为全球石油需求增长的最大单一来源。