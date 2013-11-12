全球能源：美国将于2016年为全球最大产油国--IEA全球能源展望

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
“页岩油对于美国和对全世界都是很好的事，只不过需求是在亚洲，”Birol称，“需求首先是中国拉动，2020之后将靠印度，因此亚洲需求增长将需要中东的石油。”
IEA称，2030年前后中国预计会赶超美国成为全球最大的石油消费国。
在2020年之后，印度预计会成为全球石油需求增长的最大单一来源。
得益于能源价格更低，美国在全球能源密集行业的份额将略微升高。这些行业包括化工、产铝、水泥、钢铁、造纸、玻璃与石油炼化等。相比之下，欧盟和日本将丧失当前份额的三分之一。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。