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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 18:27 BJT

全球能源：美国将于2016年为全球最大产油国--IEA全球能源展望

“页岩油对于美国和对全世界都是很好的事，只不过需求是在亚洲，”Birol称，“需求首先是中国拉动，2020之后将靠印度，因此亚洲需求增长将需要中东的石油。”

IEA称，2030年前后中国预计会赶超美国成为全球最大的石油消费国。

在2020年之后，印度预计会成为全球石油需求增长的最大单一来源。

得益于能源价格更低，美国在全球能源密集行业的份额将略微升高。这些行业包括化工、产铝、水泥、钢铁、造纸、玻璃与石油炼化等。相比之下，欧盟和日本将丧失当前份额的三分之一。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)

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