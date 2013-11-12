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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 18:10 BJT

中港个股：中国中冶以13.2亿元人民币，出售一保障房BT项目予中信信托

路透香港11月12日 - 中国冶金科工股份有限公司(中国中冶) 周二宣布，拟将旗下中国三冶持有的鞍山市保障房建设项目（BT项目）以13.2亿元人民币转让予中信信托，债务人为鞍山市政府。

中国中冶 的声明称，中信信托将以标的债权作为信托资产设立信托计划。债权转让的最终实际数额、转让对价的支付数额及时间，根据中信信托发行信托计划单位募集的资金情况而定。

公司表示，通过这项交易，有利于减少应收账款，降低带息负债规模，降低回款风险。中国中冶称拟将出售所得资金用于偿还为建设该BT项目而申请的银行贷款、补充中国三冶生产经营所需流动资金等。

中国中冶H股今天收低1.32%，报1.5港元；其A股则升0.56%，报1.81元人民币。(完)

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