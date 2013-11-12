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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 18:28 BJT

新兴汇市：印尼意外加息未能支撑卢比，美国缩减QE前景续压新兴亚币

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 日圆                             99.70       99.16       -0.54      -12.95       86.79
 坡元                            1.2508      1.2487       -0.17       -2.31      1.2219
 台币                            29.636      29.625       -0.04       -1.69      29.136
 韩元                           1073.49     1072.50       -0.09       -0.27     1070.60
 泰铢                             31.60       31.61       +0.03       -3.13       30.61
 菲律宾披索                       43.80       43.59       -0.47       -6.27       41.05
 印尼卢比                      11590.00    11555.00       -0.30      -16.91     9630.00
 印度卢比                         63.80       63.24       -0.88      -13.81       54.99
 马币                            3.2100      3.2008       -0.29       -4.74      3.0580
 人民币                          6.0917      6.0913       -0.01       +2.28      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 艾茂林)

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