离岸人民币：恒生银行推出RQFII交易所买卖基金，11月26日挂牌上市

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透香港11月12日 - 香港恒生银行 周二称，将推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF），预计于11月26日在联交所挂牌上市。
恒生银行此前获得中国外汇管理局批出10亿元RQFII额度，为首家本地金融机构获得RQFII资格。是次推出的ETF追踪恒生A股行业龙头指数 ，将以人民币 及港元 双柜台交易，于11月12-19日接受投资者申请认购。
恒生银行执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠称，“恒生非常高兴成为首间推出RQFII ETF的本地金融机构。这将巩固恒生在离岸人民币市场的地位，并扩阔香港人民币投资产品的种类。”
恒生A股行业龙头指数由恒生指数有限公司提供，以市值及客观基本因素（即净利润及收入）作为挑选成份股的准则，反映恒生行业分类系统内，11种行业类别中每一种行业领导者的表现。
该ETF的基金经理将采用全面复制策略，直接投资于该指数的成份股，投资比重与该等成份股于该指数中所占比重大致相同。
恒生银行表示，相比传统的主动式管理基金，该ETF的投资组合透明度较高。以相关指数现时水平计算，每手200个基金单位的发行价逾4,000元人民币。
恒生A股行业龙头指数ETF由恒生银行全资附属公司恒生投资管理有限公司管理。恒生投资自2003年起管理透过合格境外机构投资者（QFII）投资的基金，目前管理15只指数基金及4只交易所买卖基金。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉