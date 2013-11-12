离岸人民币：恒生银行推出RQFII交易所买卖基金，11月26日挂牌上市

路透香港11月12日 - 香港恒生银行 周二称，将推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF），预计于11月26日在联交所挂牌上市。

恒生银行此前获得中国外汇管理局批出10亿元RQFII额度，为首家本地金融机构获得RQFII资格。是次推出的ETF追踪恒生A股行业龙头指数 ，将以人民币 及港元 双柜台交易，于11月12-19日接受投资者申请认购。

恒生银行执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠称，“恒生非常高兴成为首间推出RQFII ETF的本地金融机构。这将巩固恒生在离岸人民币市场的地位，并扩阔香港人民币投资产品的种类。”

恒生A股行业龙头指数由恒生指数有限公司提供，以市值及客观基本因素（即净利润及收入）作为挑选成份股的准则，反映恒生行业分类系统内，11种行业类别中每一种行业领导者的表现。

该ETF的基金经理将采用全面复制策略，直接投资于该指数的成份股，投资比重与该等成份股于该指数中所占比重大致相同。

恒生银行表示，相比传统的主动式管理基金，该ETF的投资组合透明度较高。以相关指数现时水平计算，每手200个基金单位的发行价逾4,000元人民币。