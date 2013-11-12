CNH动态：即期汇价变动不大静待三中全会结论，离岸与在岸汇差扩大

路透香港11月12日 - 香港人民币即期汇价 周二几无变动，市场静待稍后的三中全会公报，期以寻找未来金融改革的方向。在此同时，离岸与在岸汇差扩大至百点以上，持续吸引企业在离岸套利操作。

新华社稍早报导，十八届三中全会通过关于全面深化改革若干重大问题的决定，中国到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果。相关内容仍在公布中。

市场人士表示，若三中全会对于利率市场化及汇率改革有更明确的方向，将加深场市场对于人民币升值的期待，离岸人民币可望再获推助，但上档空间仍要视境内的走向为何。

不过，在利率方向，离岸与在岸料呈“各走各的路”。现阶段离岸流动性仍相对充裕，且离岸与在岸价差拉高至100点子后，吸引企业在离岸购汇，释放人民币流动性，令利率曲线仍相对在低档。

＂短天期资金还是相当的充裕，离岸的人民币资金没有地方去，企业也有些套利活动，资金面跟境内的情况是不一样的。”一台资银行交易员说。

本地时间下午5:58时，离岸人民币 报6.0797，上日尾盘在6.0794；此与在岸今日收盘 6.0919，价差为122点子，自上周四的58点子逐步扩大。

远汇曲线短端位于近期低档，长端缓步下移，美元兑人民币隔夜 及一天期溢价 报1.0/1.5，一年期 在715/735，上日尾盘在735。

交易商预期，尽管境内利率看升，但境外受到套利活动带来的流动性支持，料可以维持区间波动，一年期远汇区间先看650-750。

中国银行间市场周二隔夜至一个月期回购利率 均小幅回落逾10bp(基点)，较早盘跌幅有所收窄；虽然今日全线低开政策引导的意味浓厚，但资金面尚未出现明显缓和。 （完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻