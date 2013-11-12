CNH动态：即期汇价变动不大静待三中全会结论，离岸与在岸汇差扩大

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透香港11月12日 - 香港人民币即期汇价 周二几无变动，市场静待稍后的三中全会公报，期以寻找未来金融改革的方向。在此同时，离岸与在岸汇差扩大至百点以上，持续吸引企业在离岸套利操作。
新华社稍早报导，十八届三中全会通过关于全面深化改革若干重大问题的决定，中国到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果。相关内容仍在公布中。
市场人士表示，若三中全会对于利率市场化及汇率改革有更明确的方向，将加深场市场对于人民币升值的期待，离岸人民币可望再获推助，但上档空间仍要视境内的走向为何。
不过，在利率方向，离岸与在岸料呈“各走各的路”。现阶段离岸流动性仍相对充裕，且离岸与在岸价差拉高至100点子后，吸引企业在离岸购汇，释放人民币流动性，令利率曲线仍相对在低档。
＂短天期资金还是相当的充裕，离岸的人民币资金没有地方去，企业也有些套利活动，资金面跟境内的情况是不一样的。”一台资银行交易员说。
本地时间下午5:58时，离岸人民币 报6.0797，上日尾盘在6.0794；此与在岸今日收盘 6.0919，价差为122点子，自上周四的58点子逐步扩大。
远汇曲线短端位于近期低档，长端缓步下移，美元兑人民币隔夜 及一天期溢价 报1.0/1.5，一年期 在715/735，上日尾盘在735。
交易商预期，尽管境内利率看升，但境外受到套利活动带来的流动性支持，料可以维持区间波动，一年期远汇区间先看650-750。
中国银行间市场周二隔夜至一个月期回购利率 均小幅回落逾10bp(基点)，较早盘跌幅有所收窄；虽然今日全线低开政策引导的意味浓厚，但资金面尚未出现明显缓和。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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