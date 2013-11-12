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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 18:58 BJT

台湾个股：台积电董事会选出双执行长，核准预算扩充先进制程

路透台北11月12日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二公布董事会决议称，核准任命刘德音及魏哲家为总经理暨共同执行长。

台积电 董事会同时核准资本预算约244.6亿台币以建置、扩充与升级先进制程产能；并核准研发资本预算与经常性资本预算约52.6亿台币。

台积电称，总经理暨共同执行长应执行董事长所指定的职务，并直接向董事长张忠谋负责。财务及法务组织仍直接向董事长负责。

张忠谋曾于10月中表示，会在明年6月前选出一位新执行长或双执行长。

台积电今日收盘涨0.48%，报105.0台币；大盘加权股价指数 则是收高0.16%。(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选2330.TW-CMN (记者 董永年; 审校 张喜良)

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