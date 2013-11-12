台湾个股：台积电董事会选出双执行长，核准预算扩充先进制程

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透台北11月12日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二公布董事会决议称，核准任命刘德音及魏哲家为总经理暨共同执行长。
台积电 董事会同时核准资本预算约244.6亿台币以建置、扩充与升级先进制程产能；并核准研发资本预算与经常性资本预算约52.6亿台币。
台积电称，总经理暨共同执行长应执行董事长所指定的职务，并直接向董事长张忠谋负责。财务及法务组织仍直接向董事长负责。
张忠谋曾于10月中表示，会在明年6月前选出一位新执行长或双执行长。
台积电今日收盘涨0.48%，报105.0台币；大盘加权股价指数 则是收高0.16%。(完)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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