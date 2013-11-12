欧洲汇市：英镑兑美元触及两个月低点，英国通胀数据意外温和

路透伦敦11月12日 - 英镑兑美元周二跌至两个月低点，兑欧元跌至一周低位，此前英国公布的10月通胀数据下滑幅度大于预期。

温和通胀将给予英国央行维持宽松货币政策充裕的空间，而投资人也将英国央行升息时间的预估推延至2015年底前。

英镑隔夜银行间平均利率目前反映两年内升息的机率为35%，低于周一的约44%。

英国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上扬2.2%，低于9月的增长2.7%，也低于分析师预估的增长2.5%，且为2012年9月以来最低。

“通胀率现在更加接近英国央行的2%目标，或许有助缓和市场对于提早升息的预期，”UKForex的主管Alex Edwards称。

英镑兑美元 跌至1.5854，数据公布前报1.5920，日内下跌0.8%，且触及9月13日以来最低水准。

英镑兑欧元自近期触及的10个月高点回落。欧元/英镑 升至一周高位0.84375英镑，数据公布前报0.8401。(完)

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