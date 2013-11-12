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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 19:25 BJT

台湾个股：台积电任命刘德音及魏哲家担任共同执行长，一如预期

路透11月12日 - 全球最大晶圆代工业者台积电 周二表示，已经任命刘德音博士及魏哲家博士为公司总经理暨共同执行长，接替张忠谋的职务；张忠谋将续任董事长。

刘德音及魏哲家的人事案于周二升效，两人先前的职位为资深副总。这份人事案符合分析师的预期。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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