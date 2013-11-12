欧洲经济：ECB委员诺沃特尼称景气复苏缓慢站稳脚跟

路透11月12日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示，欧元区经济正缓步复苏，没有快速解决方案。

“没有捷径，将会花上一些时间，但如今我们的确见到事况好转，”他在一场金融记者会上表示。

他称通胀预期仍稳定，没有特别担心通胀货通缩，不过目前政策有比较多是考量通缩。

他并提到，欧元区通缩仍将维持在低档一段时间。他并称这导致管理委员会成员间上周四对于降息议题有了“技术上”的分歧；上周四欧洲央行意外降息。

诺沃特尼指出，以就业状况或通胀率做为前瞻性指引的前提条件会有问题。