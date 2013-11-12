欧洲经济：ECB委员诺沃特尼称景气复苏缓慢站稳脚跟

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透11月12日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示，欧元区经济正缓步复苏，没有快速解决方案。
“没有捷径，将会花上一些时间，但如今我们的确见到事况好转，”他在一场金融记者会上表示。
他称通胀预期仍稳定，没有特别担心通胀货通缩，不过目前政策有比较多是考量通缩。
他并提到，欧元区通缩仍将维持在低档一段时间。他并称这导致管理委员会成员间上周四对于降息议题有了“技术上”的分歧；上周四欧洲央行意外降息。
诺沃特尼指出，以就业状况或通胀率做为前瞻性指引的前提条件会有问题。
他称，“有条件的前瞻性指引会有问题，是因为就业数据和通胀率都是落后指标，因此这不是一个明确的行动机制。”(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。