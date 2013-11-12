东南亚股市：印尼股市跌至五周低点，央行意外升息引发卖压

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透曼谷11月12日 - 印尼股市周二跌至五周低点，印尼央行意外升息引发全面卖压，银行股领跌。因台风受重创的菲律宾股市反弹，泰国股市则在政治紧张情势缓解下扬升。
印尼股市 收低1.4%，报4,380.64点，为10月7日以来最低收位，Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia 等个股卖压沉重。
根据汤森路透的数据，外资在印尼股市卖超4,630亿卢比(4,000万美元)，为连续第七日卖超。
印度央行周二升息至7.50%，以协助缩减钜额经常帐赤字。
菲律宾股市 上涨0.94%，周一跌至近六周低点，市场预期超级台风海燕对整体经济的冲击有限。
泰国股市 收高0.5%，国内政治紧张情势缓解，参议院周一否决了政府支持的特赦法案。
马来西亚股市 、新加坡股市 和越南股市 下跌，呼应全球股市疲弱走势。
证交所数据显示，外资进一步抛售，在马来西亚股市和泰国股市皆连续第八日卖超，卖超金额分别为3.45亿马币(林吉特)(1.0779亿美元)和33亿泰铢(1.0430亿美元)。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 408.15 -1.59 -0.39 -3.76 424.10
新加坡 3180.25 -6.47 -0.20 +0.42 3167.08
马来西亚 1794.80 -9.41 -0.52 +6.27 1688.95
泰国 1413.08 7.17 +0.51 +1.52 1391.93
印尼 4380.64 -61.08 -1.38 +1.48 4316.69
菲律宾 6324.17 58.94 +0.94 +8.80 5812.73
越南 497.65 -3.43 -0.68 +20.28 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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