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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 19:20 BJT

东南亚股市：印尼股市跌至五周低点，央行意外升息引发卖压

路透曼谷11月12日 - 印尼股市周二跌至五周低点，印尼央行意外升息引发全面卖压，银行股领跌。因台风受重创的菲律宾股市反弹，泰国股市则在政治紧张情势缓解下扬升。

印尼股市 收低1.4%，报4,380.64点，为10月7日以来最低收位，Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia 等个股卖压沉重。

根据汤森路透的数据，外资在印尼股市卖超4,630亿卢比(4,000万美元)，为连续第七日卖超。

印度央行周二升息至7.50%，以协助缩减钜额经常帐赤字。

菲律宾股市 上涨0.94%，周一跌至近六周低点，市场预期超级台风海燕对整体经济的冲击有限。

泰国股市 收高0.5%，国内政治紧张情势缓解，参议院周一否决了政府支持的特赦法案。

马来西亚股市 、新加坡股市 和越南股市 下跌，呼应全球股市疲弱走势。

证交所数据显示，外资进一步抛售，在马来西亚股市和泰国股市皆连续第八日卖超，卖超金额分别为3.45亿马币(林吉特)(1.0779亿美元)和33亿泰铢(1.0430亿美元)。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 408.15 -1.59 -0.39 -3.76 424.10

新加坡 3180.25 -6.47 -0.20 +0.42 3167.08

马来西亚 1794.80 -9.41 -0.52 +6.27 1688.95

泰国 1413.08 7.17 +0.51 +1.52 1391.93

印尼 4380.64 -61.08 -1.38 +1.48 4316.69

菲律宾 6324.17 58.94 +0.94 +8.80 5812.73

越南 497.65 -3.43 -0.68 +20.28 413.73

(完)

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