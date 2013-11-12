全球经济：OECD指标显示发达经济体景气呈现进一步改善

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透巴黎11月12日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二公布月度全球经济前景指标，并称发达经济体成长前景在9月有了进一步改善，其中欧元区萌芽中的复苏“取得动能”。
OECD称，其涵盖33个成员国的领先指标CLI所指向的成长力道与其长期趋势相符。
CLI从8月的100.6升至100.7，进一步远离长期平均水准100；该指标的意义是展现经济活动反转的初期讯号。
OECD指出，美国读数从前两个月的100.9小降至9月的100.8，目前在趋势成长率附近。
类似的是，日本的经济活动也在趋势之上，9月指数报101.1，在这之前两个月报101.0。
OECD数据显示，受危机重创的欧元区蓄积成长动能，当地读数从8月的100.6升至9月的100.7，而6月时则是升破了长期平均100。
欧元区经济强国--德国的指数从100.4升至100.5，法国则是从8月99.8升至100.1，越过长期均值，而OECD称这是一个动能的有利转变。
在主要新兴经济体、但非OECD成员国的表现方面印度读数从96.9降至96.7，中国读数则是从99.2升至99.4，OECD将之描述为“暂时性的动能正向转变。”(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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