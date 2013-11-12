重发-OPEC月报：维持2014年原油需求成长预估不变，然产出仍高于需求

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路透伦敦11月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二表示，其产出仍高于明年全球对其原油的需求，尽管沙特产出水准已自记录高点回调。

OPEC公布的月报显示，享受页岩气开发热潮的美国以及其他非OPEC成员国的供给增加，将会压低2014年OPEC的市占率。

OPEC预估2014年全球对其原油的需求将为每日2,957万桶，持平于前次预估。根据另外一名消息人士引用报告内容指出，OPEC在10月的每日产出为2,989万桶。

这意味着若OPECD维持10月的产出水准，则2014年库存将进一步升高，尽管超额供给数量已经从年初水准下滑，当时OPEC每日产出水准超过3,000万桶。

OPEC表示，经济合作暨发展组织(OECD)发达国家的成员国及新兴国家的库存数据显示，消费国已经拥有足够原油。

OPEC在报告中指出，“当前OECD的存货天数及数据显示非OECD国家的库存不断升高，突显出油品市场供给充裕的事实。”

这是OPEC在12月4日开会之前的最后一份月报，下月会议将决定是否改变其最少产油3,000万桶/日的目标。由于油价高于OPEC的理想水准每桶100美元，预料政策不会有太大变化。

虽然利比亚及伊拉克10月产出增加，最大原油出口国沙特向OPEC表示，该国产出已经从1,000万桶/日以上的记录高点回落至975万桶/日。产业消息人士指出，减产主要反映国内需求下滑。