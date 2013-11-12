版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 20:01 BJT

表格：英国10月PPI产出物价同比升0.8%，增幅为2009年10月以来最低

路透伦敦11月12日 - 英国国家统计局周二公布：

* 10月PPI产出物价较前月下滑0.3%，较上年同期上升0.8%(路透调查预估较上年同期上升1.0%)，年增率为2009年10月以来最低

* 10月核心PPI产出物价较前月增长0.1%，较上年同期增长0.9%(路透调查预估为较上年同期上升0.7%)

* 10月PPI投入物价较前月下滑0.6%，较上年同期下滑0.3%(路透调查预估为较上年同期上升0.1%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 10月 9月 预估值

较上月(变动%) -0.3 0.0 (-0.1) 0.0

较上年同期(变动%) 0.8 1.2 (1.2) 1.0

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 0.0 (-0.1) 0.1

较上年同期(变动%) 0.9 0.8 (0.7) 0.7

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -0.6 -1.0 (-1.2) -0.7

较上年同期(变动%) -0.3 0.9 (1.1) 0.1

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.3 -0.8 (-0.6)

较上年同期(变动%) -0.3 0.4 (1.7)

(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐