表格：英国10月PPI产出物价同比升0.8%，增幅为2009年10月以来最低

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透伦敦11月12日 - 英国国家统计局周二公布：
* 10月PPI产出物价较前月下滑0.3%，较上年同期上升0.8%(路透调查预估较上年同期上升1.0%)，年增率为2009年10月以来最低
* 10月核心PPI产出物价较前月增长0.1%，较上年同期增长0.9%(路透调查预估为较上年同期上升0.7%)
* 10月PPI投入物价较前月下滑0.6%，较上年同期下滑0.3%(路透调查预估为较上年同期上升0.1%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 10月 9月 预估值
较上月(变动%) -0.3 0.0 (-0.1) 0.0
较上年同期(变动%) 0.8 1.2 (1.2) 1.0
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 0.0 (-0.1) 0.1
较上年同期(变动%) 0.9 0.8 (0.7) 0.7
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.6 -1.0 (-1.2) -0.7
较上年同期(变动%) -0.3 0.9 (1.1) 0.1
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.3 -0.8 (-0.6)
较上年同期(变动%) -0.3 0.4 (1.7)
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。