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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 20:31 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，预期台风将会冲击市况

路透吉隆坡11月12日 - 马来西亚棕榈油期货周二跳涨，因担心菲律宾发生超级台风过后将使其他植物油供给吃紧，从而使需求转移至以棕榈尤为基底的替代品。

交易商称海燕台风可能严重冲击区域椰子油供给，从而使需求转向棕榈油。

一名马拉西亚外资商品经纪商交易员表示，“有鉴于菲律宾状况，有很多椰子油没办法运出来。”

他补充道，“棕榈籽油大幅上涨，因为椰子油供给存在疑虑，这影响了毛棕榈油的价格。我不确定这是不是一日行情，但技术上来说市况强劲。”

马来西亚指标1月棕榈油期货 周二结算报每吨2,600马币(林吉特)，日内上涨2.8%，此前一度创下11月4日以来高点2,604马币。

总成交量为30,466口，低于平常交易口数约35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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