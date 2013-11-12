马来西亚期市：棕榈油期货收涨，预期台风将会冲击市况

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透吉隆坡11月12日 - 马来西亚棕榈油期货周二跳涨，因担心菲律宾发生超级台风过后将使其他植物油供给吃紧，从而使需求转移至以棕榈尤为基底的替代品。
交易商称海燕台风可能严重冲击区域椰子油供给，从而使需求转向棕榈油。
一名马拉西亚外资商品经纪商交易员表示，“有鉴于菲律宾状况，有很多椰子油没办法运出来。”
他补充道，“棕榈籽油大幅上涨，因为椰子油供给存在疑虑，这影响了毛棕榈油的价格。我不确定这是不是一日行情，但技术上来说市况强劲。”
马来西亚指标1月棕榈油期货 周二结算报每吨2,600马币(林吉特)，日内上涨2.8%，此前一度创下11月4日以来高点2,604马币。
总成交量为30,466口，低于平常交易口数约35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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