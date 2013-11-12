国际油市：S-Oil展开2014年的柴油合约谈判

路透新加坡11月12日 - 产业消息人士指出，交易商仍将焦点放在2014年的柴油及航煤合约协商，其中韩国S-Oil Corp是最新展开协商的公司。

该公司已经提出每月供应30万桶或60万桶含硫10ppm柴油，2014年1月1日至12月20日装运。

若买卖双方达成协议，数量可以提高至每月70万桶。

该公司同时每月供应30万桶的含硫500ppm柴油。

船货将于韩国Onsan装运，标售于11月18日结束，至11月29日有效。

行业消息人士表示，台湾台塑石化的买家暗示2014年合约交易中，含硫500ppm柴油价格为较新加坡报价折价0.08美元，低于今年的合约价。

消息人士称，在含硫10ppm柴油方面，价格可能为每桶较新加坡报价升水1.50美元。

他们表示，航煤溢价水准介于每桶较新加坡报价升水0.22-0.27美元之间。

但熟知事况的消息人士表示，协商持续进行中，尚未有定案，合约标购的效期将至11月19日。

今日无航煤现货交易，但有一笔柴油交易。

维多从BP买进15万桶含硫500ppm柴油，12月8-12日装运，每桶报120.80美元。(完)

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